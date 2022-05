Groei Nederlandse economie valt stil, stagnatie in eerste kwartaal

In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie niet gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt.

Het waren drie woelige maanden, met in januari nog een harde lockdown in veel sectoren zoals winkels, cultuursector, horeca en contactberoepen. Eind januari mocht veel weer open tot 22.00 uur, en vanaf eind februari waren de normale openingstijden weer van kracht. Toen verviel ook de anderhalvemeter-regel.

Maar eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Vanuit de EU en bondgenoten volgden verschillende sanctiepakketten die de handel met Rusland aan banden legden. Het zorgde voor een flinke ontregeling van het financieel en economisch verkeer, met daarbovenop torenhoge energieprijzen en gierende inflatie. Het Oekraïne-effect is echter nog niet duidelijk zichtbaar in de economische cijfers, alleen in de lagere exportvolumes.