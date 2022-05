Vanaf 2026 hybride warmtepomp of variant verplicht bij vervanging cv-ketel

De hybride warmtepomp wordt vanaf 2026 de standaard voor het verwarmen van woningen, kondigt het kabinet aan. Dat betekent dat mensen vanaf dat jaar bij de vervanging van een cv-installatie moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Dat kan behalve een hybride warmtepomp ook een volledig elektrische warmtepomp zijn of een aansluiting op een warmtenet.

Door nu een jaartal te noemen wil het kabinet duidelijkheid bieden aan leveranciers, installateurs en huis- en gebouweigenaren. "De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog", zegt minister De Jonge voor Volkshuisvesting. Hij voegt daaraan toe dat er voor woningen die niet geschikt zijn, een uitzonderingsmogelijkheid bestaat.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie zegt dat een warmtepomp niet alleen een forse gasbesparing oplevert, "maar ook nog goed is voor de energierekening en het klimaat". Hij wil de komende jaren samenwerken met fabrikanten en installateurs om meer monteurs op te leiden en de productie van warmtepompen in Nederland op te schalen.

In het regeerakkoord wordt vrijblijvender over de warmtepomp gesproken. Er staat dat die voor de meeste woningen "een goede warmteoplossing" biedt en dat de pomp op den duur de norm moet worden. Maar nu is dat voornemen dus concreet gemaakt. De overheid verstrekt subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp. Daar wordt tot en met 2030 150 miljoen euro voor uitgetrokken.