Wekdienst 17/5: Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken in Den Haag • Grenzen Marokko en Spaanse exclaves weer open

Goedemorgen! De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is in Den Haag de grenzen tussen Marokko en de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla gaan weer open.

Eerst het weer: wolken en zon wisselen elkaar af. Vanmorgen valt vooral in het zuidoosten een beetje regen, verder blijft het droog. Bij weinig wind wordt het 22 graden aan zee tot 27 graden in Brabant en Limburg. Na vandaag blijft het warm met soms langs de oostgrens temperaturen rond 30 graden. Donderdag en vrijdag is ook een enkele onweersbui mogelijk.

Om het zorgstelsel betaalbaar te houden, moeten "scherpe keuzes" worden gemaakt, aldus het instituut. Daarbij moet het onder meer gaan over de benadering van mensen met een ongezonde levensstijl en het verder behandelen van patiënten terwijl dat geen nut meer heeft. Het Zorginstituut wil dat mensen over deze zaken gaan discussiëren.

De zorg dreigt de komende jaren onbetaalbaar te worden en qua personele bezetting te imploderen. Daarom lanceert het Zorginstituut vandaag een campagne om het onderwerp op de agenda te krijgen. "Als we nu niet ingrijpen, gaat over twintig jaar een derde van ons inkomen op aan zorg", zegt Sjaak Wijma, voorzitter van de raad van bestuur.

Voor de achtste keer in een maand tijd is vandaag een zandstorm over Irak getrokken. Opnieuw kwam daardoor het dagelijks leven deels stil te liggen. In een groot deel van het land sloten luchthavens, universiteiten en overheidsdiensten hun deuren.