Van ’t End: 'Judo is mijn plan A, geen excuses'

Noël van 't End met zijn trofee na de wereldtitel - Pro Shots

In een serie van dertig persoonlijke gesprekken met olympische sporters tellen we met de NOS Olympische podcast af naar Tokio 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg gaan op bezoek bij sporters die zich opmaken voor de Olympische Spelen van volgend jaar. In een persoonlijk gesprek wordt ingegaan op het leven als atleet en de voorbereiding op het mondiale evenement. De gasten zijn de crème de la crème van de Nederlandse topsport, en in de meeste gevallen ook medaillekandidaat in Tokio. Deze week gaat Henry Schut in gesprek met Noël van 't End, wereldkampioen judo.

De NOS Olympische podcast is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Eerder in deze serie spraken we met onder anderen Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Kiran Badloe, Eva de Goede en Annemiek van Vleuten. Iedere twee weken komt er een nieuwe podcast online. Na dertig interviews is de laatste aflevering te horen in juli 2021, precies op het moment dat de Olympische Spelen in Tokio (hopelijk) beginnen.

Schut spreekt Van 't End in de oude sportschool van Anton Geesink, in de wijk Ondiep in Utrecht. Een historische plek in het Nederlandse judo, die echter niet behouden blijft en momenteel te koop staat. Er worden appartementen in gebouwd. Van 't End: "Wat hier wel niet rondgelopen heeft. Anton Geesink, Wim Ruska, Ben Spijkers. Hoeveel trainingsuren zijn hier wel niet gemaakt. Daar krijg ik wel kippenvel van. Dat ruik je als je hier bent." Fiasco De Olympische Spelen van Rio de Janeiro liepen voor Van 't End uit op een fiasco. Hij ging in zijn eerste wedstrijd meteen onderuit en verloor zijn A-status van sportkoepel NOC*NSF. Hij belandde in een flinke dip, maar herpakte zich in 2019 met de wereldtitel. "Het waren diepe dalen, maar die hebben geleid tot hoge pieken." Zijn plan is duidelijk. Judo is plan A. "Ik ga liever 100 procent voor één ding in plaats van voor alles 75 procent. Zodat ik geen excuses kan maken. Na mijn carrière zie ik wel wat ik ga doen. Misschien een studie beginnen, of een sportschool", mijmert Van 't End over wat er na zijn judoloopbaan wellicht op hem wacht. "Maar ik wil nu niet te druk zijn met plan B. Plan A moet slagen." Dus moet voorlopig even alles wijken, zelfs een mogelijke relatie. "Ik zou er graag voor openstaan, maar het is wel moeilijk."

Henry Schut en Noël van 't End in gesprek - NOS