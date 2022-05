Aantal foodtruckondernemingen sinds 2017 verdubbeld, vaker fulltime uitbaters

Het aantal foodtruckondernemingen is in vijf jaar tijd ruim verdubbeld. In 2017 waren er bij de Kamer van Koophandel (KvK) nog 1189 ondernemingen met een foodtruck ingeschreven, inmiddels zijn dat er 2495. Tijdens de coronacrisis hield de groei van het aantal foodtrucks aan.

Foodtrucks zijn met name populair op festivals. Maar ze worden tegenwoordig ook regelmatig ingehuurd voor familiefeesten of bedrijfsevenementen. Onno van Gent, die een website runt om foodtrucks te boeken, zegt tegen de KvK dat naar schatting daarom nu 65 procent van uitbaters fulltime bezig is met hun foodtruckonderneming.

Het foodtruckwalhalla is Noord-Holland. Zowel in absolute als in relatieve zin kent die provincie de meeste foodtruckondernemingen. Het zijn er inmiddels 615, wat neerkomt op 21,1 foodtrucks per 100.000 inwoners. Overijssel is in vergelijking met Noord-Holland een foodtruckwoestijn. Die provincie moet het doen met 8,1 foodtrucks per 100.000 inwoners.

Van Gent zegt te verwachten dat de rek er nu wel redelijk uit is en dat het aantal foodtruckondernemingen niet meer sterk zal groeien. Mogelijk breiden bestaande ondernemingen wel uit met extra foodtrucks.

Tijdens de coronacrisis begonnen sommige chefs met een foodtruck, zoals Soenil Bahadoer van sterrenrestaurant De Lindehof: