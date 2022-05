Recordkrapte op de arbeidsmarkt: 133 vacatures per 100 werklozen

De krapte op de arbeidsmarkt heeft in het eerste kwartaal records gebroken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen. Dat waren er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 per 100.

Het aantal vacatures steeg met 59.000 naar 451.000, ook een record. Tegelijkertijd daalde het aantal werklozen met 32.000 naar 338.000. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking.

De meeste vacatures zijn er in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Samen zijn deze drie branches goed voor de helft van alle vacatures. In de horeca was de vacaturegroei het grootst; in die sector kwamen er in de eerste drie maanden 15.000 bij.

Ook recordaantal banen

Er kwamen 127.000 banen bij in een kwartaal tijd. Daardoor is het totaal aantal banen gestegen naar een recordhoogte van 11.244.000. Daarbij gaat het om zowel banen van werknemers als van zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Bij uitzendbureaus kwamen er in drie maanden tijd 57.000 banen bij. Dat is een stijging van 7,6 procent en de hoogste groei in 26 jaar. Daarmee is de uitzendbranche ook weer terug op het niveau van voor corona. Tijdens de coronacrisis daalde het aantal uitzendbanen juist hard.

Onbenut arbeidspotentieel

Het zogeheten onbenut arbeidspotentieel daalde voor het zevende kwartaal op rij. Het gaat nu nog om 1,1 miljoen mensen. 338.000 van hen zijn werklozen, oftewel mensen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Voor een ander deel gaat het om mensen die beschikbaar zijn en niet gezocht hebben (182.000) of juist niet beschikbaar zijn maar wel gezocht hebben (119.000). Dat zijn de zogeheten semiwerklozen. En dan is er nog een groep van bijna een half miljoen onderbenutte deeltijdwerkers. Dat zijn mensen die in deeltijd werken, meer uren willen werken en hier ook direct beschikbaar voor zijn.