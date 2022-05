Juventus verliest punten, maar emoties zijn er alleen bij afscheid Chiellini en Dybala

Juventus speelde in een shirt met de tekst 'The Great Chiello' erop en de mandekker kreeg na zeventien minuten een publiekswissel. Matthijs de Ligt loste hem af. Die wissel in zeventiende minuut was symbolisch: Chiellini kwam in 2005 over van Fiorentina en speelde zeventien jaar voor Juve.

Toch zal niemand daar bij Juve écht mee zitten. De ploeg uit Turijn staat geparkeerd op de vierde plaats en is al zeker van Champions League-plaatsing. De laatste thuiswedstrijd van het seizoen stond vooral in het teken van het vertrek van Chiellini.

Kort voor de emotionele wissel van Chiellini had Dusan Vlahovic de score geopend. De spits, die in de winterstop voor zo'n zeventig miljoen euro werd gekocht van Fiorentina, kopte de bal met overtuiging achter Lazio-doelman Thomas Strakosha.

De 35-jarige lijkt niet van plan te zijn te stoppen met voetbal. Een vertrek naar een club in Amerika is volgens Italiaanse media waarschijnlijker.

Even later verzorgde Álvaro Morata met een knap schot de 2-0. Toch was dat wellicht wat geflatteerd: Lazio schoot in de eerste helft vaker op doel en had veel meer balbezit.

Dat de ploeg van trainer Maurizio Sarri in de tweede helft vroeg op 2-1 kwam, was dan ook niet heel verrassend. Lang leek Juventus de drie punten toch over de streep te trekken, maar in de absolute slotfase schoot Sergej Milinkov-Savic de gelijkmaker binnen. Door het punt heeft Lazio een startbewijs voor de Europa League veiliggesteld.