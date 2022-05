Chelsea en Tottenham vieren feest na zeperd Arsenal in Newcastle

Arsenal had donderdag nog een flinke dreun gekregen van Tottenham. Bij winst op de aartsrivaal waren The Gunners zeker van de vierde plek en daarmee Champions League-deelname geweest, maar de ploeg van Mikel Arteta ging kansloos onderuit (3-0) tegen hun directe concurrent.

Arsenal heeft kwalificatie voor de Champions League niet meer in eigen hand. De ploeg uit Londen verloor maandag op bezoek bij Newcastle United (2-0) en moet de felbegeerde vierde plek nu aan Tottenham Hotspur laten. Chelsea is door het verlies van Arsenal nu zeker van deelname aan de Champions League.

Aan de andere kant waarschuwde Allan Saint-Maximin Arsenal al in de eerste helft, maar hield doelman Aaron Ramsdale zijn ploeg in eerste instantie nog op de been. Na een klein uur was het alsnog raak voor Newcastle door een eigen doelpunt van Arsenal-verdediger Ben White.

Arsenal speelde verlamd en Newcastle werd alleen maar sterker na het doelpunt. Het was aan doelman Ramsdale en onzorgvuldigheid van de thuisploeg te danken dat het duel niet eerder beslist werd. Die beslissing kwam er uiteindelijk toch toen Bruno Guimarães vlak voor tijd de 2-0 binnenschoot.

Arsenal moet door de nederlaag hopen op een misstap van Tottenham op de laatste speeldag. Zelf speelt het zondag in eigen huis tegen Everton, dat nog strijdt tegen degradatie. Tottenham Hotspur gaat op bezoek bij het al gedegradeerde Norwich City.