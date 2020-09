India verbiedt ruim honderd Chinese apps vanwege 'data-diefstal'

De Indiase overheid heeft 118 apps van Chinese makelij verboden, waaronder een aantal zeer populaire. Onder meer WeChat, Alipay en de game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) mogen niet meer in India worden gebruikt.

Volgens het Ministerie voor Elektronica en IT, stelen de apps data van gebruikers. De gegevens zouden ongemerkt naar buitenlandse servers worden verzonden. De apps "zijn betrokken bij activiteiten die nadelig zijn voor de veiligheid en openbare orde van India. Dat is een grote zorg die urgente maatregelen vraagt."

Het gaat om games, betaaldiensten, software om selfies te bewerken en dating-apps. In juni verbood India ook al zo'n zestig apps, waaronder TikTok, en een maand later werden er nog meer apps geweerd.

Het Chinese ministerie van Handel heeft de actie veroordeeld en wil dat India "deze fout rechtzet". Het verbod schendt de belangen van Chinese investeerders en dienstverleners in India, vindt het ministerie.

Grensconflict

De afgelopen maanden zijn de spanningen tussen China en India opgelopen, door een conflict in het grensgebied in het Himalayagebergte. Deze week nog beschuldigde India China van provocaties nadat Chinese troepen zouden hebben geprobeerd de grens in het betwiste gebied over te steken.

Dit grensconflict speelt al decennialang. Beide landen claimen gebieden aan de ruim 4000 kilometer lange grens. Met het verbieden van de apps, probeert India het buurland economisch te treffen, zeggen economen.