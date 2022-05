Minister Helder maakt haast met professionalisering ISR, na flater in zaak-Wevers

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) moet op 'zo kort mogelijke termijn' worden geprofessionaliseerd. Dat heeft Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, maandag gezegd tijdens de voorjaarsvergadering van sportkoepel NOC*NSF. "Haast is geboden, zodat het instituut zo snel mogelijk goed kan functioneren. De turnsters hebben zich in de bejegening door het ISR heel onprettig gevoeld. Dat had natuurlijk voorkomen moeten worden." De bewindsvrouw reageerde daarmee voor het eerst op de ophef die ontstond nadat turncoach Vincent Wevers begin deze maand door de tuchtcommissie van het ISR werd vrijgesproken van vermeend grensoverschrijdend. Tegen de vader van olympisch balkkampioene Sanne Wevers werden sinds 2020 klachten ingediend over ontoelaatbare handelingen in de turnzaal.

Vincent Wevers werd begin deze maand vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag - Pro Shots

In het vonnis oordeelt de tuchtcommissie van het ISR keihard over het werk van de eigen onderzoekscommissie. "Onderdelen van de werkzaamheden respectievelijk de inhoud van het onderzoekdossier waarop de aangifte is gebaseerd moet als kwalitatief onvoldoende worden aangemerkt", zo luidde het oordeel. Zwaar onder maat De tuchtcommissie had vooral bezwaar tegen de wijze waarop de interviews met de betrokken oud-turnsters waren uitgewerkt. "Zwaar onder de maat", luidde het vernietigende oordeel. De aanklager van het ISR heeft inmiddels aangekondigd in beroep te gaan tegen de vrijspraak van Wevers. Niet opheffen "Het ISR is een onafhankelijk instituut, dat kunnen we niet opheffen", verduidelijkte de bewindsvrouw. "Daarom moeten we kiezen voor een verbetering, op basis van de recente ervaringen. We zullen evalueren wat we op dat gebied kunnen veranderen om het in de toekomst anders aan te pakken."

Quote Wanneer er sprake is van seksueel overschrijdend gedrag is volgens mij de grens heel duidelijk. Voor overige gevallen moeten we tot een goed referentiekader te komen. minister van Langdurige Zorg en Sport Conny Helder

"Ik leef ontzettend mee wat de turnsters is overkomen", wenste de VVD-politica te benadrukken. "Het is heel jammer dat dit allemaal gebeurt na de hele tocht die ze al hebben ondernomen om met hun verhaal naar voren te komen." Helder heeft inmiddels al gesprekken gevoerd met turnbond KNGU. "Ik ga binnenkort ook met de turnsters zelf om de tafel zitten. Al had ik natuurlijk liever gehad dat de gang van zaken bij het ISR goed was gelopen." "Ik denk in alle eerlijkheid dat het ISR met de turnzaak in korte tijd heel veel op zich af heeft gekregen. Het is volgens mij duidelijk dat er nog een professionaliseringsslag moet worden gemaakt. Daarover ben ik in gesprek met het ISR, waarbij het draait om de vraag wat daarvoor nodig is en hoe het ISR dat kan aanpakken." Duidelijke kaders Helder heeft nog geen concrete ideeën hoe het ISR in de toekomst beter kan functioneren. "Dat zal moeten blijken uit de gesprekken die momenteel worden gevoerd. Er is al eerder geopperd dat er duidelijke kaders moeten komen over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het Centrum Veilige Sport zou daar een belangrijke rol in kunnen spelen."

De aanklager van het ISR heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de vrijspraak van Wevers - ANP

"Als mensen uit de sportwereld mij vragen of de gang van zaken bij het ISR beter had moeten gaan, dan zeg ik meteen: ja, natuurlijk. Maar we hebben te maken met de huidige situatie en moeten vandaaruit verbetering inzetten." De vraag of het Ministerie van Langdurige Zorg en Sport bereid is extra in de buidel te tasten, liet Helder onbeantwoord. "Ik rond eerst de gesprekken af met het ISR en de turnsters om me goed op de hoogte te laten brengen van wat er allemaal speelt. Pas daarna doe ik uitspraken over welke maatregelen allemaal nodig zijn." Grensoverschrijdend gedrag Helder liet zich maandag in de bossen van sportcentrum Papendal uitgebreid bijpraten over de recente ontwikkelingen in de Nederlandse topsport, waarbij grensoverschrijdend gedrag als een rode draad door de gesprekken liep. Op de agenda stond onder meer een bezoek aan het Centrum Veilige Sport (CVS). "De mensen van het CVS benadrukten tijdens de gesprekken die we voerden dat de hele keten op orde moet zijn. Van de basis van de Nederlandse sport tot en met de tuchtrechtspraak." De turnwereld staat al bijna twee jaar in brand na onthullingen over misstanden uit het verleden. Recent luidden topturnsters Lieke Wevers, Tisha Volleman en Naomi Visser de noodklok over het gebrek aan perspectief.

