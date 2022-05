'Overname Chelsea op losse schroeven, Britse overheid wantrouwt Abramovitsj'

De overname van voetbalclub Chelsea door een Amerikaans consortium onder leiding van zakenman Todd Boehly gaat mogelijk niet door. Volgens de BBC is de Engelse overheid er niet gerust op dat er voldoende concrete afspraken kunnen worden gemaakt met de huidige eigenaar, de Rus Roman Abramovitsj.

Abramovitsj moest afstand doen van Chelsea vanwege de sancties tegen Russische oligarchen door de oorlog in Oekraïne. Abramovitsj zou nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin.

Miljardendeal

Er zou "ernstige bezorgdheid" bestaan over het doorgaan van de plannen. Naar verluidt weigert Abramovitsj in te stemmen "met een verkoopstructuur die ministers het vertrouwen geeft dat de opbrengst naar een goed doel gaat." De Russische zakenman had dit in een eerder stadium toegezegd.