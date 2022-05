Irak kleurt oranje: zandstorm nummer 8 in het land binnen korte tijd

Voor de achtste keer in een maand tijd is vandaag een zandstorm over Irak getrokken. Opnieuw kwam daardoor een deel van het dagelijks leven stil te liggen. In een groot deel van het land sloten luchthavens, universiteiten en overheidsdiensten noodgedwongen hun deuren. Ook schoolexamens zijn met een dag uitgesteld.

De dikke stofwolken kleuren de lucht in Irak oranje. Het zand bedekt niet alleen daken, straten en auto's, maar kruipt ook de huizen binnen.

Veel mensen op straat dragen een mondmasker: