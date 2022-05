Evacuatie Azovstal op gang, gewonde Oekraïense militairen naar rebellengebied

De autoriteiten zeiden eerder dat er nog zo'n 600 Oekraïense militairen verschanst zitten in en rondom de staalfabriek. Maljar zegt dat alle evacués via een gevangenenruil met Rusland weer naar gebied zullen komen dat onder Oekraïense controle staat.

Een groep gewonde Oekraïense militairen is per bus geëvacueerd uit het belegerde Azovstal-complex in Marioepol. Volgens Oekraïne gaat het tot nog toe om 264 mensen.

Eerder op de dag zei het Russische ministerie van Defensie dat er een akkoord was bereikt over het evacueren van soldaten met verwondingen.

Bolwerk van verzet

De Oekraïense president Zelensky heeft vannacht in een videoboodschap ook gesproken over de evacuatie. Hij noemde het een moeilijke dag: "Maar deze dag, zoals alle andere dagen, is erop gericht om ons land en onze mensen te redden. Ik wil benadrukken dat Oekraïne zijn helden in leven nodig heeft."

Het Azovstal-complex is het laatste verzetsbolwerk van de zwaar gebombardeerde havenstad Marioepol. De fabriek is uitgegroeid tot een symbool van het Oekraïense verzet tegen Rusland.

In een verklaring prijst de legerleiding de groep strijders, omdat ze met hun verzet tegen de Russen tijd hebben gekocht om de verdediging van andere plekken in Oekraïne op orde te krijgen: "De belangrijkste Russische troepen waren gebonden aan Marioepol, waardoor we de mogelijkheid hadden ons voor te bereiden en defensieve grenzen aan te leggen waar onze troepen nu nog steeds aanwezig zijn. We kregen de benodigde tijd om reserves op te bouwen, te hergroeperen en hulp van onze bondgenoten te krijgen."

Dit zouden interviews zijn met enkele burgers in de schuilkelders van het complex. De beelden werden in april vrijgegeven door het ultranationalistische Azov-bataljon, waarvan strijders samen met restanten van het Oekraïense leger het industrieterrein verdedigen: