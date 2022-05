Titelverdediger Nederland onder 17 begint EK goed met overwinning op Bulgarije

Het Nederlands elftal onder 17 jaar is het EK in Israël goed begonnen met een 3-1 overwinning op Bulgarije. Ondanks een vroege achterstand was Oranje de betere ploeg en toonden de talenten veerkracht door een achterstand goed te maken.

De afgelopen twee edities van het EK onder 17 werden afgelast in verband met de coronapandemie. De twee edities daarvoor werden gewonnen door Nederland, dat daarmee dus titelverdediger is.

Zwak begin

Al in de zevende minuut kwam het Nederland van bondscoach Mischa Visser achter door de Bulgaarse verdediger Martin Georgiev. Hij tikte volledig vrijstaand een indraaiende vrije trap binnen.

Het duurde even voor Nederland op stoom kwam, maar op het halfuur kwamen ze weer langszij dankzij Gabriel Misehouy van Ajax. Hij schoot met links raak in de verre hoek.