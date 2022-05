Zaak rond opgepakte commando om veiligheidsredenen achter gesloten deuren

De zaak rond de militair van het Korps Commandotroepen die in februari werd gearresteerd zal op verzoek van de verdediging achter gesloten deuren worden behandeld. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank in Arnhem, waar de militair voor het eerst terechtstond.

Volgens de rechtbank kan een openbare behandeling van de zaak de veiligheid van de verdachte en andere medewerkers van het Korps Commandotroepen in gevaar brengen.

Verder kan dan ook mogelijk geheime informatie over operaties en de werkwijze van de commando's worden prijsgegeven. Meer details over het onderzoek zijn daarom niet bekendgemaakt.

Drugs- en wapenhandel

De 43-jarige sergeant-majoor uit Rotterdam wordt verdacht van de smokkel van 260 kilo cocaïne. Ook zou de commando hebben bemiddeld bij de handel in wapens.

Daarnaast zou hij spullen van defensie achterover hebben gedrukt en informatie over de werkwijze, wapenuitrusting en systemen van de elite-eenheden hebben gelekt.

Staatsgeheime missies

De verdachte militair heeft tot nu toe niets verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij dat wel, maar mag hij dat niet omdat hij dan ook zou spreken over staatsgeheime missies.

De verdachte zou in beeld zijn gekomen tijdens onderzoek naar een crimineel contact van Ridouan Taghi. Ook daarover werden vandaag geen nadere mededelingen gedaan. Alleen de uitspraak in de zaak zal openbaar zijn.