Voorlopige verkiezingsuitslag Libanon wijst op klap voor Hezbollah

Ook hervormingsgezinde nieuwkomers lijken een aanzienlijk deel van de stemmen te hebben gekregen. Het is nog gissen wat dat zal betekenen voor de politieke verhoudingen in Libanon. Analisten vrezen voor een patstelling. De oppositie tegen Hezbollah is vooralsnog niet verenigd.

Daarmee lijkt de politieke invloed van Iran op Libanon te slinken, terwijl de pro-Saudische partij Libanese Strijdkrachten (LS) op zetelwinst staat. De regionale grootmachten Saudi-Arabië en Iran zijn al jaren verwikkeld in een machtsstrijd om invloed in de regio.

Een dag na de parlementsverkiezingen worden in sommige districten nog stemmen geteld. De voorlopige uitslag duidt op een klap voor de gevestigde orde. Analisten wijzen op de grote onvrede onder de bevolking over het optreden van politieke leiders in de nasleep van de economische crisis en de grote explosie in hoofdstad Beiroet van 2019.

Correspondent Daisy Mohr:

"De meeste Libanezen zijn duidelijk klaar met de huidige gang van zaken. Politici die we al tientallen jaren zien op het Libanese politieke toneel verliezen in sommige districten van nieuwe gezichten. Die nieuwkomers zijn mensen die meededen aan de grote protesten die in 2019 begonnen. Die demonstraties leverden uiteindelijk weinig op en nu willen ze het van binnenuit gaan proberen.

Deze uitslag zal hier niet plotseling alles veranderen. De door Iran gesteunde sjiitische Hezbollah werkt al jaren aan een brede machtspositie en wordt door velen beschreven als een staat binnen een staat. Bovendien is de groep zwaar bewapend en goed getraind. Als enige partij leverde Hezbollah na de Libanese burgeroorlog de wapens niet in.

Er is de angst dat deze omwenteling tot een verdere politieke verlamming leidt. Of tot oplopende spanningen die kunnen omslaan in geweld. Toch zijn er ook genoeg Libanezen die vinden dat het boven alles de hoogste tijd is voor nieuwe politici. En ze hopen dat dat zal resulteren in de broodnodige hervormingen waardoor de internationale gemeenschap het land zal helpen uit deze diepe crisis te komen."