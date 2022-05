Macron kiest ervaren Élisabeth Borne als premier, als tweede vrouw ooit

De Franse president Macron heeft Élisabeth Borne uitgekozen als zijn nieuwe premier. Eerder vandaag bood scheidend premier Jean Castex zoals verwacht al zijn ontslag aan, om zo de weg vrij te maken voor Borne.

Het is de tweede keer dat Frankrijk een vrouwelijke premier krijgt. Dertig jaar geleden was Édith Cresson de laatste vrouw in die functie. Zij is blij dat ze wordt opgevolgd. "Het is de hoogste tijd dat er weer een vrouw op deze positie komt en ik weet dat mevrouw Borne een bijzonder persoon is, met veel ervaring. Het is een erg goede keuze", zei Cresson in een eerste reactie tegen tv-zender BFM.

Minister

Borne, 61 jaar, was lang lid van de sociaaldemocratische Parti socialiste, tot ze in 2017 overstapte naar Macrons La République en Marche.

In eerdere kabinetten was ze onder meer minister van Transport (2017-2020) en Arbeid (2020-2022). Als transportminister voerde Borne onder veel protest hervormingen door bij de Franse spoorwegen. In haar tijd als minister van Arbeid daalde de werkloosheid in Frankrijk naar het laagste punt in vijftien jaar.

Als premier bekleedt Borne nu de een na hoogste functie in de Franse politiek. Ze leidt de regering en kan niet ontslagen worden door Macron. Wel kan ze uit haar functie worden gezet door de Assemblée.

Parlementsverkiezingen

Later deze week maakt Borne waarschijnlijk haar kabinet bekend. In een toespraak noemde ze vandaag de koopkracht van de Fransen en klimaatverandering als belangrijke agendapunten. Verder droeg ze haar voordracht op aan "alle meisjes" die dromen willen najagen.

Eind vorige maand werd Macron herkozen als president. Hij kreeg 58,54 procent van de stemmen en versloeg daarmee zijn uitdager Marine Le Pen.

Volgende maand zijn er parlementsverkiezingen in Frankrijk. Die zijn cruciaal voor Macrons beleidsplannen. Met de ervaren Borne aan zijn zijde hoopt hij meer kiezers te trekken.

Zo zag de beëdiging van Macron eruit: