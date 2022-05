Erdogan wil NAVO-lidmaatschap Zweden en Finland tegenhouden

De Turkse president Erdogan gaat de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO tegenhouden, heeft hij vanavond bekendgemaakt. Vorige week gaf hij al aan geen voorstander te zijn van de toetreding, volgens hem steunen die landen "veel terroristische organisaties", waarmee hij doelde op Koerdische organisaties als de PKK en YPG. Volgens Erdogan hoeven de Zweedse en Finse delegaties ook niet naar Turkije te komen om hem te overtuigen. De Finse regering bevestigde gisteren lid te willen worden van de NAVO, in Zweden kreeg premier Andersson vandaag parlementaire steun voor het voorstel. De landen willen het verzoek gezamenlijk indienen. De houding van Turkije is problematisch, want een aspirant-NAVO-lid heeft toestemming nodig van alle dertig lidstaten en hun parlement. Bovendien is er haast geboden, want de NAVO en de landen in kwestie is er gezien de oorlog in Oekraïne veel aan gelegen om de toetreding snel af te ronden. Voor het militair bondgenootschap is dat belangrijk omdat het de positie in de Oostzee versterkt.

Turkije-correspondent Mitra Nazar: "Dit gaat over een al langer bestaande frustratie bij de Turkse regering. Landen als Zweden en Finland, maar volgens Erdogan ook Nederland, geven asiel aan mensen die in Turkije bestempeld worden als terroristen. Dan gaat het bijvoorbeeld om aanhangers van de Gülen-beweging, die volgens Turkije verantwoordelijk is voor de mislukte staatsgreep in 2016. Maar vooral ook over Koerdische strijders. Turkije voert al decennia oorlog met de PKK, die ook in de EU te boek staat als terreurgroep. Turkije beweert dat zowel Zweden als Finland onderdak biedt aan PKK-strijders. Het punt is dat Turkije ook Syrische strijders van de YPG ziet als een aftakking van de PKK en dus ook als terroristen wegzet. Terwijl dat westerse landen die YPG juist hebben gesteund in de strijd tegen Islamitische Staat. Erdogan grijpt deze gelegenheid aan om dat voor het voetlicht te krijgen. Juist nu er een belangrijke beslissing ligt waarover alle NAVO-landen het eens moeten zijn."

NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg zei gisteren dat hij niet verwachtte dat Turkije - al 70 jaar NAVO-lid - het lidmaatschap van Zweden en Finland zou tegenhouden. "Ik heb er vertrouwen in dat we de zorgen van Turkije kunnen wegnemen zonder dat de toetreding vertraging oploopt." Grote verandering Lid worden van een militair bondgenootschap is een grote verandering voor Zweden, dat de afgelopen 200 jaar geen oorlog meer voerde en zich altijd inzet voor het bevorderen van democratie en nucleaire ontwapening. Ook voor Finland is het een gevoelige stap, aangezien het land meerdere oorlogen uitvocht tegen Rusland en uiteindelijk territorium inleverde. Zo reageren de Zweden zelf:

Zweedse burgers hebben gemengde gevoelens over NAVO-lidmaatschap - NOS

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu had afgelopen weekend naar eigen zeggen een "goed gesprek" met Zweedse en Finse diplomaten tijdens een informele NAVO-top in Berlijn. Turkije zou bewijs hebben geleverd dat de landen plaats bieden aan terroristen. Zo zou de PKK afgelopen weekend nog een overleg hebben gehad in Stockholm. Zweden en Finland hebben vandaag een Turks verzoek om uitlevering van 33 mensen met vermoedelijke banden met Koerdische militanten afgewezen, maakten Turkse staatsmedia bekend.

Turkije-correspondent Mitra Nazar: "Turkije zegt dat in Finland zes en in Zweden elf PKK-leden zitten, en eist hun uitlevering. Dit zijn ontzettend lastige kwesties, omdat het Turkse rechtssysteem niet onafhankelijk is. De kans is klein dat Zweden en Finland zullen overgaan tot uitlevering, maar op het gebied van wapenembargo's tegen Turkije is er wellicht wat te winnen. Het beperken van de verkoop van wapens aan Turkije is het land al jaren een doorn in het oog. Ook wil Turkije graag F-16's kopen van de VS. Turkije is zich ervan bewust dat het een belangrijke positie heeft in de Oekraïne-crisis, als potentiële bemiddelaar, maar ook simpelweg omdat het een van de grootste NAVO-lidstaten is en zeer strategisch aan de Zwarte Zee ligt."