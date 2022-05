Championship-voetballer Daniels uit de kast, als eerste Engelse speler in 32 jaar

De Engelse profvoetballer Jake Daniels heeft openbaar gemaakt dat hij homoseksueel is. De 17-jarige speler van Blackpool FC is de eerste actieve voetballer die in Engeland uit de kast is gekomen sinds Justin Fashanu in 1990. Daniels, actief als aanvaller in de Championship, het tweede niveau in Engeland, tekende dit seizoen zijn eerste profcontract bij Blackpool en maakte zijn debuut bij 'The Seasiders'. Hij is naast de Australiër Josh Cavallo (22) de enige actieve profspeler die op dit moment openlijk uitkomt voor het feit dat hij homoseksueel is. "Ik heb lang gedacht dat ik mijn waarheid moest verbergen om een profvoetballer te kunnen zijn", vertelt Daniels over zijn coming out. "Omdat er hier verder geen openlijk homoseksuele profvoetballers zijn, vroeg ik me af of ik ook moest wachten tot na mijn carrière." "Maar ik heb het mijn hele leven verschrikkelijk gevonden om te liegen en het gevoel te hebben dat ik me anders moet voordoen om erbij te horen. Ik wil hiermee juist een rolmodel worden."

