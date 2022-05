Zo vader, zo zoon: Shaqueel van Persie tekent eerste profcontract bij Feyenoord

Shaqueel van Persie is bij Feyenoord in de voetsporen van zijn vader en Oranje-topscorer Robin van Persie getreden. De vijftienjarige aanvaller zette maandag in De Kuip zijn handtekening onder zijn eerste profcontract, dat loopt tot medio 2025.

"Omdat ik al sinds mijn tiende jaar bij de club speel is deze dag extra speciaal voor mij. Feyenoord voelt voor mij als een soort tweede huis. De supporters, het stadion, alles is hier gewoon prachtig. Mijn droom is uiteindelijk om in De Kuip te spelen en het daar goed te doen", zei Van Persie junior die sinds 2017 in de jeugd speelt bij de Rotterdammers.