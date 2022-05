Erehaag bij afscheid slachtoffers gezinsmoord Geldermalsen

Meer dan 200 mensen hebben vanmiddag in Geldermalsen de laatste eer betuigd aan een 38-jarige moeder en haar 6-jarige zoon die vorige week om het leven kwamen als gevolg van een gezinsmoord. De aanwezigen vormden een erehaag voor de stoet en gooiden bloemen op de rouwauto's. Ook werden er bellen geblazen. Het initiatief van de erehaag kwam van de basisschool van de 6-jarige jongen. Verschillende leerlingen en hun ouders waren ook bij het afscheid. Na de erehaag volgde een besloten uitvaartdienst in Tiel. Een vrouw die in de erehaag stond, een vriendin uit Wit-Rusland, is zwaar aangeslagen door de dood van Dani en zijn moeder Anna. "Dit is heel verdrietig. Ik probeerde haar te bellen maandag, maar ze nam niet op. Ik dacht dat ze haar telefoon uit had staan", zegt ze tegen Omroep Gelderland. "Het is gewoon niet te bevatten", zegt een andere vrouw. De erehaag:

Volgens Omroep Gelderland is de moeder van oorsprong Russisch en woonde ze sinds enkele jaren in Nederland. Daarom zal er ook in Rusland een herdenkingsdienst zijn voor het jongetje en zijn moeder, zo zegt een vriendin van de moeder. Vader die verdachte was, overleden De twee werden vorige week maandag dood gevonden in hun woning in Geldermalsen. De hulpdiensten hadden een melding gekregen dat er brand was. De vader werd enige tijd later aangehouden in Duitsland. Hij zou de twee om het leven hebben gebracht en vervolgens zijn gevlucht. Hij overleed gisteren in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging in zijn cel. Het strafrechtelijk onderzoek wordt nog voortgezet.