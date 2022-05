Jetten: belang natuur weegt zwaar bij aanleg windpark op zee

Het belang van de natuur moet zwaar wegen bij de aanleg van nieuwe windparken op zee. Dat zegt minister Jetten van Klimaat en Energie.

"Bij de aanbesteding van windparken moet ecologie kernonderdeel zijn van de beoordeling", zei Jetten, die vandaag een werkbezoek bracht aan een groot park voor de kust van Zeeland.

Voor de Nederlandse kust staan nu al 462 windmolens. Tot 2030 komen daar nog zeker 750 bij en daarna mogelijk nog meer. In 2030 komt 70 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik uit wind- en zonne-energie. Meer dan de helft daarvan zal van windenergie op zee komen.

Heien en wieken

Het gaat Jetten om de gevolgen voor het onderwaterleven tijdens de bouw. Vissen en zeezoogdieren kunnen bijvoorbeeld last hebben van het heien. Maar ook als de molens in bedrijf zijn, kunnen er gevolgen zijn voor dieren zoals vogels en vleermuizen, die gehinderd worden door de draaiende wieken.

Een windpark op zee biedt overigens ook kansen aan het leven op zee, zegt onderzoeker Josien Steenbergen van de Wageningen University. "Op de bodem in die parken is het rustig, omdat er niet wordt gevist. Oesters bijvoorbeeld krijgen daardoor de rust en ruimte om zich te vestigen."

Steenbergen waarschuwt dat nog volop wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de aanleg van nieuwe parken. "Er lopen nu grote onderzoeksprogramma's, maar tegelijk begint het opschalen. Mijn vrees is dat we misschien te snel gaan, terwijl we nog niet weten hoe groot de bedreigingen zijn."

Betonnen pijpen

Bij het grote windpark bij Borssele, waar Jetten vandaag was, wordt op dit moment geëxperimenteerd met het ondersteunen van het zeeleven. Met kunstmatige riffen van betonnen pijpen zijn daar plekken gemaakt waar kabeljauw en andere grote vissoorten gedijen. De minister noemt dat "een heel mooi voorbeeld" van hoe het moet. "Dat soort nieuwe technieken willen we massaal stimuleren."

Jetten zegt verder dat er steeds meer data zijn over de vogeltrek. Daarmee kun je nog voor de aanleg kijken of een bepaalde plek geschikt is voor windmolens. "Of je kan eerder bedenken dat je de parken een paar dagen stil moet zetten omdat er veel vogels aankomen."

Jetten op zijn werkbezoek ook dat bedrijven die een park willen bouwen er goed aan doen om het belang van de dieren mee te wegen. "Als ze er geen rekening mee houden, is de kans echt kleiner dat ze de aanbesteding binnenhalen."