Gedegradeerde Viergever vierde aanwinst voor Fraser bij FC Utrecht

Nick Viergever (32) keert na een jaartje Bundesliga terug in de eredivisie. De verdediger, die dit seizoen kansloos degradeerde met Greuther Fürth, is overgenomen door FC Utrecht. Dankzij een clausule in het contract van Viergever was hij na de degradatie transfervrij.

Viergever is al de vierde aanwinst voor het nieuwe seizoen van FC Utrecht, waar Henk Fraser vanaf komend seizoen de scepter zwaait. Eerder werden Taylor Booth, Luuk Brouwers en Joshua Rawlins al aangetrokken door de Utrechters.

Recordaantal tweede plaatsen op rij

Viergever begon zijn carrière bij Sparta Rotterdam, waarna hij via AZ bij Ajax kwam. Bij de Amsterdammers wist hij in vier seizoenen één prijs te veroveren: de KNVB-beker in 2013. In de eredivisie werd Ajax in die jaren vier keer op rij tweede. Na het aflopen van zijn contract ging Viergever transfervrij naar PSV.