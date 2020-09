CDA wil dat betaalde seks strafbaar wordt

Volgens Exxpose worden in de seksindustrie kwetsbare vrouwen uitgebuit. De jongerenbeweging pleit met de campagne 'Ik ben onbetaalbaar' voor invoering van een systeem waarin het 'kopen van seks' strafbaar wordt, net als het verdienen van geld aan prostitutie door derden. Zo'n systeem bestaat al in Zweden, Noorwegen en Frankrijk.

Kamerlid Kuik van regeringspartij CDA zei in het NOS Radio 1 Journaal dat bij prostitutie de instemming van de vrouw wordt afgekocht door de koper: "De vrouw wil in eerste instantie geen seks met degene die het vraagt, maar door het aanbod van geld verandert de nee in een ja. Niet alles is te koop." Volgens haar is er ook sprake van ongelijkheid.

Het CDA-Kamerlid verwees naar de vele misstanden in deze sector. "95 procent van de sekswerkers op de Wallen zijn jonge vrouwen uit arme gebieden in Oost-Europa. Wat zegt dat over hoe we aankijken tegen deze vrouwen die we opofferen?"

Volgens Kuik zeggen veel vrouwen bijvoorbeeld op de tv dat ze vrijwillig als prostituee werken, maar hoor je vaak de slachtoffers niet. Ze vindt dat Nederland door het huidige prostitutiebeleid mensenhandel aantrekt.