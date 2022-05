Kelderman 'gewoon niet goed genoeg', Arensman 'niet voor eigen klassement' in Giro

Kelderman na duikeling in klassement: 'Ritten winnen is nu mijn hoofddoel' - NOS

"Op de een-na-laatste afdaling vlogen er twee spaken uit m'n voorwiel. Ik weet niet wat er gebeurde, ik deed niks speciaals", aldus Kelderman, die vervolgens twee keer van fiets moest wisselen. "Dat duurde best wel lang en het was volle bak koers. Uiteindelijk had ik niet meer echt de kracht om de finale te rijden. Dus toen was het klaar." Arensman stond vanochtend met een positiever gevoel naast zijn bed dan Kelderman. "We hebben een mooie eerste week gehad. Romain (Bardet, red.) staat er supergoed voor en dat is uiteindelijk waarvoor we hier zijn."

Thymen Arensman (midden) op de Etna - AFP

"We zijn hier niet voor mij, maar puur voor de klassementsambities van Romain", blijft Arensman keer op keer benadrukken. Toch mogen zijn eigen prestaties niet onderbelicht blijven. De pas 22-jarige renner van DSM is bezig aan zijn derde grote ronde en het is de eerste keer dat hij zich met een klassement bezighoudt. Dat gaat hem tot nu toe goed af. Zijn achterstand op López is nog slechts 1.27 minuten. "Het is zeker mooi om mee te kunnen met de grote mannen", aldus Arensman. "De vorige twee grote rondes was ik vooral aan het aanvallen. Nu kan ik van Romain leren wat er nodig is om een goed klassement te rijden. Die ervaring neem ik mee en dat is goed voor de toekomst." Eigen klassement Met zijn eigen klassement is Arensman totaal niet bezig, benadrukt hij nog maar eens. "Aan de ene kant is het wel leuk dat ik de beste Nederlander ben, maar dat is totaal geen doel voor mij. Aan de andere kant is het jammer, als je ziet wat Wilco Kelderman overkwam gisteren."

Daarmee doelt hij op de mechanische pech voor zijn landgenoot in aanloop naar de slotklim. Volgens Kelderman zelf ligt het niet enkel daaraan dat hij niet mee kon met de groep favorieten. Zijn voorbereiding op de 105de Ronde van Italië verliep ook allesbehalve soepel, onder meer vanwege fysieke mankementen. "Ik heb nog wel last van mijn onderrug en op mijn linkerbeen heb ik nog wat beurse plekken", legt hij uit. "Dus ik was de Giro al gestart met een dubbel gevoel. Ik was niet in topvorm en ik had ook niet verwacht dat ik heel goed zou zijn. Uiteindelijk is het gewoon niet goed genoeg, klaar."

Wilco Kelderman - AFP

Dat was voor Kelderman ook de reden om geen beroep te doen op zijn ploeggenoten toen hij op achterstand reed. "Ik had al steun van twee renners van andere ploegen en ik was ook twee keer teruggekomen, maar ik heb het laten lopen, omdat ik niet goed genoeg was. Dan heb je niets aan steun. Daar schiet je niks mee op." Zijn Bora-ploeggenoot Jai Hindley won uiteindelijk de etappe en ook Emanuel Buchmann deed goede zaken. Beiden staan in de top-10 van het klassement en hebben uitzicht op een podiumplaats. Voor Kelderman resten andere doelen deze Giro. "Ritten winnen is mijn hoofddoel, maar dat kan prima samengaan met de jongens helpen het podium te halen. Er zijn genoeg etappes om wat te proberen."