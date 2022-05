Zweden wil definitief lid worden van NAVO, geeft neutraliteit op

Zoals verwacht gaat ook Zweden officieel een verzoek indienen om lid te worden van de NAVO. Het Zweedse parlement is het daarover eens geworden. Twee van de acht partijen stemden tegen lidmaatschap van het militaire bondgenootschap.

Daarmee komt binnenkort een eind aan de ruim 200 jaar durende militaire neutraliteit van Zweden. Premier Andersson noemt de aanvraag van NAVO-lidmaatschap het best mogelijke besluit voor de Zweedse bevolking. Andersson verwacht dat de officiële aanvraag later vandaag, morgen of overmorgen bij de NAVO wordt ingediend.

Vrees voor Russische agressie

Eerder nam ook buurland Finland de stap om zich bij het Westerse bondgenootschap aan te sluiten. Deze historische ontwikkeling is een direct gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. De vrees voor een militair agressief Rusland werd daarmee groter in de twee Scandinavische landen dan de wens om neutraal te zijn in internationale conflicten.

De Russische autoriteiten spreken van een "zwaarwegende fout met verstrekkende gevolgen". Het Kremlin heeft zich altijd fel uitgesproken tegen verdere uitbreiding van het Westerse militaire bondgenootschap. Poetin beschouwt de uitbreiding als een onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor Rusland.

Wat vinden Zweden zelf eigenlijk van dit nieuws?