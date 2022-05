Politie mocht schieten tijdens wilde achtervolging na overval met miljoenenbuit

Het schieten van politieagenten op overvallers in Broek in Waterland na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord was rechtmatig. Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek. Geen van de dertien agenten die hebben geschoten, wordt vervolgd.

De overval was vorig jaar op 19 mei bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam. Een waardetransport vervoerde voor 67 miljoen euro aan edelmetalen waaronder goud. De overvallers bedreigden medewerkers met vuurwapens en een mes en bonden hen vast. Er werd voor 15 miljoen euro buitgemaakt.

Na de overval ontstond een wilde achtervolging. Volgens de politie werd daarbij op dertien momenten op de politie geschoten of daarmee gedreigd. Bij Broek in Waterland kwam de achtervolging ten einde. In een weiland probeerden de overvallers over te stappen in andere auto's en staken ze hun vluchtwagens in brand.

Eén van de overvallers, een 47-jarige Fransman, werd in het weiland doodgeschoten. Twee andere overvallers raakte gewond. Er raakten geen agenten gewond.

In het weiland werden zes verdachten aangehouden. Later zijn er meer verdachten opgepakt, onder meer in België en Frankrijk.

Zo verliep de wildwestoverval in Amsterdam en omgeving: