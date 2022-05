Bokssensatie Heijnen dendert bij WK-debuut in Istanbul door naar halve finales

Chelsey Heijnen heeft op de wereldkampioenschappen boksen in Istanbul de halve finales bereikt. In de kwartfinales versloeg ze de Italiaanse Assunta Canfora op punten. Daarmee heeft Heijnen zich verzekerd van een medaille op de WK, na de halve finales krijgen beiden verliezers de bronzen medaille omgehangen.

De Nederlandse nam in de categorie tot 63 kilogram in de eerste ronde meteen het initiatief en liet Canfora geen moment met rust. De Italiaanse beet van zich af, maar met een paar rake klappen was de eerste ronde voor Heijnen.

"Uitstralen!"

In de volgende ronde sloeg de vermoeidheid toe bij beide kwartfinalisten, waarbij Canfora regelmatig even de 23-jarige Heijnen vastpakte om een rustmomentje te krijgen. Maar ook in deze ronde toonde de Nederlandse zich weer superieur.

"Uitstralen", "Uitstralen", klonk het vanaf de zijkant van de ring. Met nog een minuut te boksen in de laatste ronde kwam het in de jurysport aan op uitstraling voor de Nederlandse en dat begreep Heijnen maar al te goed. Ze kreeg er nog een paar goede klappen uit waarna op het einde haar arm de lucht in ging.

Bekijk in de video hieronder hoe Heijnen knap de kwartfinales van het toernooi bereikte.