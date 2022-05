Heracles ontslaat Wormuth vlak voor play-offs: 'Onvoldoende vertrouwen'

Frank Wormuth zit woensdag niet meer op de bank bij Heracles Almelo, als de ploeg het in de play-offs gaat opnemen tegen Excelsior. Heracles heeft besloten om de 61-jarige Duitser per direct weg te sturen omdat er volgens de club "onvoldoende vertrouwen is om deze play-offs met Frank als hoofdtrainer in te gaan."

Na een aantal slechte resultaten van de laatste weken zakte Heracles na de laatste speelronde naar de zestiende plek. Daardoor zijn de Almeloërs, die al zeventien seizoenen onafgebroken in de eredivisie zitten, veroordeeld tot het spelen van de play-offs. Het leidde tot ongeloof en woede bij de supporters.

Rumoerig seizoen

Wormuth werd vier jaar geleden aangetrokken door Heracles. De Almeloërs haalden hem weg bij de Duitse voetbalbond, waar hij hoofd opleidingen en trainer van Duitsland onder 20 was.