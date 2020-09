Nederlandse ziekenhuizen en onderzoeksinstituten beginnen gezamenlijk een landelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij baby's. Eén op de honderd baby's heeft zo'n afwijking.

Dankzij verbeteringen in de zorg zijn de overlevingskansen van kinderen met aangeboren hartafwijkingen sterk toegenomen, maar later in het leven kunnen er alsnog hart- of vaatproblemen ontstaan. "De pompkracht van het hart gaat bijvoorbeeld achteruit of er ontstaan ritmestoornissen", zegt kindercardioloog en onderzoeksleider Wim Helbing van Erasmus MC.

Het onderzoek moet ertoe leiden dat patiënten in de toekomst beter over het risico op hartproblemen worden geïnformeerd. Dat risico varieert van persoon tot persoon, omdat "bouwfouten" van patiënt tot patiënt verschillen. Ook operaties kunnen deze risico's beïnvloeden. Meer dan 40.000 volwassenen hebben als baby of kind een hartoperatie ondergaan.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Hartstichting en de Stichting Hartekind. Zij hebben 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.