Vanavond op tv: Nieuwe Muur in Europa • Joodse woningen afgenomen • Zweden wil bij NAVO

In de serie 'De Nieuwe Muur' reist Europacorrespondent Saskia Dekkers door een snel veranderend Europa. Ze bezocht onder andere het Noorse grensstadje Kirkenes. Daar werken ze al decennia lang aan samenwerking met de Russen. Dat ging heel goed, tot de Russen Oekraïne binnenvielen op 24 februari van dit jaar.

Duizenden Joden die de concentratiekampen overleefden mochten na de oorlog niet meer terug naar hun eigen huis. Hun koopwoningen werden door de gemeente toegewezen aan ambtenaren en bestuurders. In Nieuwsuur een portret van een man die, 77 jaar na de oorlog, namens zijn familie een schadevergoeding eist.

Finland en Zweden bij de NAVO?

Na Finland bevestigde vandaag ook Zweden een verzoek in te gaan dienen om NAVO-lid te worden. Een historische stap, want het land doorbreekt daarmee meer dan 200 jaar van militaire neutraliteit.

Wat gaat er veranderen als beide landen bij de NAVO komen? En hoe wordt dit nieuws in Rusland beleefd?

We bespreken het met correspondenten Geert Groot Koerkamp in Moskou en Rolien Creton in Kopenhagen.