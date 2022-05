Nyck de Vries debuteert vrijdag in Formule 1 bij Williams

Zijn debuut in een Formule 1-wagen wordt het niet, maar Nyck de Vries gaat wel zijn eerste rondjes rijden in zo'n snelle bolide tijdens een grandprixweekeinde. De Formule E-coureur van Mercedes neemt vrijdag in de aanloop naar de Grand Prix van Spanje de eerste vrije training voor zijn rekening bij Williams, dat nauwe banden onderhoudt met de werkgever van De Vries.

Buiten het gegeven dat elk Formule 1-team dit seizoen verplicht is om minstens twee keer een jonge coureur in te zetten tijdens een eerste training, lijkt Williams ook voorzichtig op zoek te zijn naar een eventuele vervanger voor de teleurstellend presterende Nicholas Latifi. De Vries behoort tot de mogelijke alternatieven, al lijkt de Australiër Oscar Piastri over iets betere papieren te beschikken, mocht het in de zomerstop tot een wissel komen.

De Vries, die wel al als testrijder in de auto van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas heeft gezeten, zal in Barcelona nieuwe ervaring opdoen in een Formule 1-wagen en dat kan Mercedes weer van pas komen als Hamilton of George Russell, de huidige vaste krachten bij het Duitse team, door wat voor reden dan ook een keer niet inzetbaar is bij een grand prix.

De Vries, wereldkampioen in de Formule 2 in 2019 en titelhouder in de Formule-E, zal vrijdag plaatsnemen in de auto van Alex Albon. De eerste vrije training begint dan om 14.00 uur.