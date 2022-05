Ruim 100 vogels in beslag genomen in Brabant, 'erbarmelijke omstandigheden'

Bij een handelaar in Noord-Brabant zijn meer dan 100 vogels in beslag genomen. Het gaat om kerkuilen, Turkmeense oehoes, verschillende soorten kwartels en allerlei soorten tropische vogels, meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

De vogels moesten volgens de LID "onder erbarmelijke omstandigheden in vieze, veel te kleine hokken" verblijven en werden slecht verzorgd. De dieren zijn ondergebracht bij "opslaghouders", die volgens de Inspectiedienst de juiste zorg aan de vogels kunnen geven.

De LID kwam in overleg met het Openbaar Ministerie in actie na een melding bij telefoonnummer 114. Tegen de eigenaar is een proces-verbaal opgemaakt.