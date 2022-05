Automobilist die doorreed na ongeluk met wielrenners meldt zich

De bestuurder van de auto die gisterochtend betrokken was bij een ongeluk in Bavel waarbij twee wielrenners ten val kwamen, heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een 20-jarige man uit de Noord-Brabantse plaats.

Of hij de groep wielrenners bewust afsneed, is volgens de politie nog niet duidelijk. Ook staat nog niet onomstotelijk vast dat hij iets merkte van de valpartij.

De zestien wielrenners uit België fietsen volgens de politie op de weg en niet op het naastgelegen fietspad. De bestuurder van een zwarte auto wilde de groep passeren. Bij het inhalen heeft de automobilist waarschijnlijk twee wielrenners geraakt. Volgens de Belgen was er opzet in het spel.

Sleutelbeenbreuk

Een van de wielrenners die gewond raakte werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 72-jarige man. Hij liep een sleutelbeenbreuk en schaafwonden op. Het andere slachtoffer raakte lichtgewond, schrijft Omroep Brabant.

Ook in Retranchement in Zeeuws-Vlaanderen werd gisteren een groepje Belgische wielrenners aangereden. Drie van hen raakten gewond, van wie een man uit Knokke-Heist voor behandeling naar het ziekenhuis moest. De bestuurder hier had gedronken, hij werd aangehouden.

In een reactie benadrukt de Fietsersbond dat verschillende weggebruikers ruimte moeten maken voor elkaar. "Anders wordt het al gauw een soort ergernissenstrijd." Volgens de bond zijn snelheidsverschillen een van de grootste oorzaken van ongelukken.