Vitesse-aanvoerder Doekhi vertrekt naar Bundesliga en gaat Europa League in

Danilho Doekhi verruilt Vitesse voor Union Berlin. De 23-jarige verdediger, dit seizoen aanvoerder in Arnhem, heeft een meerjarig contract getekend bij de nummer vijf van de Bundesliga.

Doekhi vertrekt transfervrij uit Arnhem en heeft voor vier jaar getekend bij de Duitse club. Union speelt komend seizoen in de Europa League, terwijl het dit seizoen al uitkwam in de Conference League, waarbij Feyenoord een van de tegenstanders was in de groepsfase.

Doekhi kwam in de zomer van 2018 over van Ajax. Hij speelde 136 duels voor de Arnhemmers, maar daar kan de Rotterdammer er nog een paar aan toevoegen.