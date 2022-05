Derde EK-winst op rij voor Oranje onder 17? Coach Mischa Visser is ambitieus

Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Deveyne Rensch. Het zijn inmiddels bekende namen in de selectie van Ajax. In 2019 veroverden ze als jonge, nog relatief onbekende talenten, de Europese titel met Oranje onder 17. In Israël begint vandaag een nieuwe lichting Oranje-spelers aan het EK-17. Bondscoach Mischa Visser kijkt reikhalzend uit naar dat toernooi. "Door de coronapandemie is er in 2020 en 2021 geen EK geweest. En ook de competities lagen veelal stil. We hebben in 2020 en 2021 wel kwalificatiewedstrijden gespeeld, maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon op een toernooi laten zien wat je kunt." Voor de 35-jarige Visser, die zelf ook voor het eerst een eindronde als bondscoach gaat meemaken, zijn er grote schoenen om te vullen. Zowel in 2018 (met jongens als Ryan Gravenberch, de broers Jurriën en Quinten Timber en Mo Ihattaren) als in 2019 won Oranje het EK-17. Dat betekent echter niet dat Nederland de 'hattrick' dit jaar zomaar even voltooit. "Het is niet eerlijk om lichtingen met elkaar te vergelijken. Voor deze jongens wordt het hun eerste eindronde en je hebt echt een glazen bol nodig om te weten waar je staat tussen de concurrentie. Maar we zijn ambitieus en gaan voor het hoogste. Of dat realistisch is, zal moeten blijken", zegt Visser.

Oranje-17 bij de NOS Nederland speelt op het EK-17 in de groepsfase tegen Bulgarije (vanavond, 19.00 uur), Polen (19 mei, 16.30 uur) en Frankrijk (22 mei, 16.30 uur). De wedstrijden zijn live te volgen op nos.nl en via televisie op het themakanaal NPO 1 Extra en online via NPO Start.

De resultaten van Oranje-17 in de aanloop naar het toernooi waren volgens Visser wisselvallig. Coronaperikelen en blessures zorgden ervoor dat de selectie niet altijd compleet was. Visser: "We hebben heel goede wedstrijden gespeeld en wonnen bijvoorbeeld van een topland als Mexico. Maar van Spanje hebben we twee keer terecht verloren." De coach ziet in dat land dan ook de topfavoriet van het toernooi. "Samen met Duitsland. Die hebben allebei heel stabiele en ook overtuigende uitslagen neergezet. In de selectie van Duitsland zitten ook een paar jongens die al meegedaan hebben bij de hoofdmacht van Bayern München. Dat zegt genoeg."

De spelers en staf van Oranje-17 - NOS

Bij zijn eigen ploeg hoopt Visser tijdens het EK een aantal spelprincipes terug te zien. "Wij willen altijd bepalen wat er gebeurt op het veld en houden er niet van om te reageren. We willen de tegenstander tot keuzes dwingen en welke keuze ze ook maken, daar moeten we een antwoord op hebben. Dat begint met het creëren van overtal-situaties op het veld." Visser verwacht op voorhand in de groep de meeste tegenstand van Frankijk. Tegen de Bulgaren en de Polen is Oranje normaal gesproken favoriet. "We verwachten dat zij zich verdedigend gaan instellen tegen ons. Zij moeten het hebben van het teamwork, het klein houden van het veld en willen ons in de omschakeling pijn doen", denkt Visser.

Dean Huijsen en Rainey Breinburg juichen - NOS