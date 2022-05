Ton van de gemeente: Westland gaat startende huizenkopers helpen

Inwoners van de gemeente Westland kunnen hulp krijgen bij de koop van een huis. De gemeente heeft een woonfonds opgericht, om het kopen van een woning te vereenvoudigen voor mensen voor wie een koophuis nu vaak te duur is.

"Wij kopen met het fonds de grond waarop het huis staat", legt Remmert Keizer, fractievoorzitter van Gemeentebelang Westland uit bij Omroep West. "Dat is ongeveer een derde van de vraagprijs van de woning. In het geval van een woning van 300.000 euro, financieren wij dus een ton."

De constructie van het fonds, waar de gemeente 20 miljoen voor uittrekt, heeft wat weg van erfpacht. "Alleen is dit voor de koper veel voordeliger."

'Pijn in het hart'

Voor de Westlandse Jelle Gardien (25) is het bijvoorbeeld een hele klus om een huis te vinden. "Mijn vriendin en ik zijn al heel lang aan het zoeken', vertelt de starter. 'We kunnen samen ongeveer 280.000 euro lenen, maar eigenlijk koop je daar helemaal niks voor in het Westland."

Voor sociale huur komt hij niet in aanmerking. "Daarvoor verdienen we te veel en huren in de vrije sector is weer te duur. We kijken daarom steeds meer buiten het Westland, met pijn in het hart. In Maassluis bijvoorbeeld, daar zijn soms wel goedkopere koopwoningen."

Zoals Jelle zijn er nog meer starters en het Westlandse college wil ze het liefst binnenboord houden. "Een gemiddeld rijtjeshuis kost inmiddels in het Westland tussen de 350.000 en 450.000 euro", zegt raadslid Andre van den Berg van Gemeentebelang Westland, oud-directeur-bestuurder van Wonen Wateringen. "Een stel met een modaal inkomen, kan dat niet betalen. Dankzij het woonfonds kunnen we ze wél een woning bieden."

'Vierde sector nodig'

Helemaal gratis krijgen de kopers de grond niet, zegt Van den Berg. "Naar de exacte invulling zijn we nog aan het kijken. Het wordt waarschijnlijk een hele kleine rente, van 1,3 procent. De grond blijft zolang de koper in het huis woont van de gemeente, tenzij de koper het wil overkopen. Wanneer dit niet gebeurt en de woning uiteindelijk weer verkocht wordt, zal ook een derde van de verkoopprijs weer terugvloeien naar de gemeente."

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft ziet wel heil in het plan van de gemeente Westland, al vreest hij ook een een prijsopdrijvend effect. "Dat geldt natuurlijk altijd voor dit soort maatregelen, daarom moet je in krappe woningmarkten altijd voorzichtig zijn met zulke plannen. Maar als de gemeente deze maatregel echt bestemt voor de eigen starters, dan heeft de lokale jeugd hier echt wat aan."

Hij pleit voor een vierde sector op de woningmarkt, naast de sociale huur-, vrije huur- en koopsector. "We kunnen toch niet een hele generatie gaan afschrijven op de woningmarkt?"