Schmidt neemt afscheid van PSV: 'Bekerfinale tegen Ajax zal ik altijd onthouden'

In de daaropvolgende Schmidt-jaren finishte PSV twee keer als tweede, waarin dit seizoen het verschil met Ajax twee punten was. Vorig seizoen was het nog een gapend gat van zestien punten. Bovendien won PSV dit seizoen de Johan Cruijff Schaal en het KNVB-bekertoernooi.

PSV boekte onder Schmidt inderdaad vooruitgang. De club eindigde in 2020, in het vroegtijdig beëindigde coronaseizoen, als vierde.

"Als je kijkt waar we twee jaar geleden stonden en dan nu ziet hoe het team en de spelers ervoor staan, dan zie ik heel veel progressie. Ik vind dat we samen goed werk hebben verricht", aldus Schmidt, die daarbij Cody Gakpo, Jordan Teze, Érick Gutiérrez en Mauro Júnior in het bijzonder noemt, na zijn laatste wedstrijd, de 2-1 zege bij PEC Zwolle .

Er viel ook genoeg aan te merken op de prestaties van Schmidt en PSV. De Eindhovenaren haalden in de twaalf eredivisietopduels met Ajax, Feyenoord en AZ slechts zeven punten, boekten in Europees verband nooit een overweldigend resultaat en Schmidt kreeg veel kritiek op zijn soms onnavolgbare wisselbeleid.

En wat misschien nog wel een onderbelicht hoofdstuk is gebleven, is de waslijst aan blessures die dit seizoen op sportcampus De Herdgang binnen de A-selectie van PSV te noteren viel. Schmidt gaf dikwijls het veeleisende programma als tegenargument en dat "dit onderdeel van het voetbal is".

Aanvaringen met arbitrage

Ook Schmidts aanvaring met arbiter Bas Nijhuis van vorig seizoen is een veelbesproken moment. Dit seizoen had hij ook genoeg kritiek, terecht of niet, op de arbitrage. "In de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord zijn er onnodige fouten gemaakt. Deze momenten zitten nog altijd is ons hoofd", vertelt Schmidt.

Maar nu het seizoen erop zit wil de coach vooral stilstaan bij de mooie momenten die hij in zijn twee seizoenen bij PSV heeft beleefd.

"Er zijn verschillende mooie momenten, maar de gewonnen bekerfinale tegen Ajax was een geweldige dag", aldus Schmidt. "Het was een fantastische wedstrijd met een prachtige atmosfeer in De Kuip. Dat zal ik altijd onthouden."