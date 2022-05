Maansverduistering gedeeltelijk in Nederland te zien

Onder meer op Terschelling was het natuurfenomeen te zien. En veel zuidelijker, op het Spaanse eiland Gran Canaria, was de bloedmaan, zoals een totale maansverduistering vanwege zijn rode gloed ook wel heet, goed waar te nemen.

Bij een totale verduistering staat de aarde precies tussen de zon en de maan in. Daardoor blokkeert de aarde het zonlicht dat op de maan schijnt, waardoor die in de schaduw terechtkomt.

Het verduisteren van de maan begon rond 04.30 uur en een uur later begon de totale eclips. Maar doordat een kwartiertje later de zon alweer opkwam in Nederland, kon alleen de start worden waargenomen.

Wie vanochtend vroeg opstond, naar buiten keek en geen last had van bewolking, kon het begin van een totale maansverduistering zien.

Ook aan de andere kant van de wereld was een totale verduistering te zien. In Noord-, Midden-, en Zuid-Amerika was de totale verduistering het beste te zien. Wie bijvoorbeeld vanuit Santiago in Chili naar de hemel keek, zag de maan helemaal verdwijnen.

De eerstvolgende keer dat we in Nederland een totale maansverduistering van het begin tot het eind zien, is op 20 december 2029. De laatste keer was in september 2015.