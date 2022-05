Hoogland, Van Schip en Van Riessen in de prijzen op slotdag Nations Cup

Jeffrey Hoogland is bij de Nations Cup in het Canadese Milton als tweede geëindigd op de sprint. De vice-wereld- en olympisch kampioen, die op de keirin al in een vroegtijdig stadium werd uitgeschakeld, moest in de finale buigen voor de Australiër Matthew Richardson, die hem twee keer te snel af was.

In de kwartfinales van het sprinttoernooi in Milton, waar olympisch en wereldkampioen Harrie Lavreysen ontbrak, had Richardson ook al Sam Ligtlee verslagen.

Jan-Willem van Schip veroverde brons op het onderdeel omnium. Na een sterke start op de scratch (tweede) leverde Van Schip, eerder in het weekeinde samen met Yoeri Havik al goed voor goud op de koppelkoers, op de drie resterende onderdelen steeds ietsje terrein in op de niet te stuiten Ethan Hayter.

De 23-jarige Brit begon met winst en voegde daar nog twee zeges aan toe. De regerend wereldkampioen eindigde op 163 punten, ruimschoots voldoende voor de totaaloverwinning. Het zilver ging met 128 punten naar de Amerikaan Gavin Hoover.

Bij de vrouwen snelde Laurine van Riessen naar de derde plaats op de keirin, dat gewonnen werd door Emma Hinze. De sterke Duitse was eerder ook al de beste geweest op de individuele sprint en de teamsprint.