Wekdienst 16/5: Onderhoud Monument op de Dam • Uitspraak No Surrender-leiders

Goedemorgen! Het eerste onderhoud aan het Nationaal Monument op de Dam in 25 jaar start vandaag en de parlementen van Zweden en Finland debatteren over toetreding tot de NAVO.

Eerst het weer: wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Vanmorgen valt lokaal een bui, vanmiddag komt met name landinwaarts een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling. Het wordt 20 tot 23 graden in het westen van het land en 24 tot 26 graden in het binnenland.