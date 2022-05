Vandaag nog één Ajax-feestje en dan is Ten Hag van United: 'Veel te doen daar'

Het bureau van Erik ten Hag op De Toekomst is leeg. Het tijdperk van de Haaksbergenaar in Amsterdam is voorbij. Zondag nam hij afscheid als trainer van Ajax met een 2-2 gelijkspel bij Vitesse. "Een geweldige reis", noemt Ten Hag de vierenhalf jaar aan het roer bij Ajax. "Dit is de laatste verplichting die ik aan Ajax heb", zegt Ten Hag zondagmiddag na de wedstrijd. "Het zit er nu op." Maandag is er nog een afsluitend feest. "Met het hele personeel. Uiteraard zal ik daarbij aanwezig zijn." Dinsdag vliegt het team naar Curaçao, voor een 'trainingskamp' - dat vooral een vakantie zal zijn - en een oefenwedstrijd tegen de nationale ploeg van Curaçao. Ten Hag reist niet mee. Vanaf dinsdag gaat de blik op zijn nieuwe ploeg, Manchester United. "Er is veel werk te doen daar." 21 januari 2018 Een nieuw kantoor, een nieuw trainingsveld, een nieuwe spelersgroep in Engeland. Dan springen de gedachten al gauw terug naar de winter van 2018. Ten Hags eerste weken bij Ajax. "Ik herinner mij nog heel goed dat ik binnenliep, de eerste dagen van januari in Amsterdam. Dat voelt als de dag van gisteren en dat is vaak een goed teken." Zijn debuut als trainer was thuis in de Johan Cruijff Arena op 21 januari 2018. Direct de Klassieker tegen Feyenoord. Ajax won met 2-0. Slechts één speler die toen speelde, stond zondagmiddag ook in de basis in Ten Hags laatste wedstrijd. De debuterende Nico Tagliafico.

Tijdperk-Ten Hag bij Ajax voorbij: 'Geweldige reis, met prachtige spelersgroep' - NOS

"We hebben die reis samen gedaan", zegt Ten Hag over Tagliafico. "In die eerste wedstrijd was hij al bepalend en hij is eigenlijk continu van doorslaggevende betekenis geweest. Ik ben hem ontzettend dankbaar en heb ongelooflijk van hem genoten." "We hebben een geweldige samenwerking gehad. Ook dit jaar, waarin ik hem niet altijd heb opgesteld", erkent de trainer. "Maar hij bleef altijd positief, hard trainen, en toen de ploeg hem nodig had, stond hij er." Vierenhalf jaar na die winterzondag in januari puilt de prijzenkast uit, heeft Ajax met herkenbaar aanvallend voetbal nieuw aanzien gekregen in Europa en zijn er talloze nieuwe talenten doorgebroken in Amsterdam. Ten Hags verdiensten. Maar het meesterbrein achter het sportieve succes bleef altijd onhandig in de media. 'Veel mooie dingen, maar ook tegenslagen' Het gedenkwaardige tijdperk-Ten Hag vloog voorbij. Althans, zo voelt het voor de trainer zelf. "Dat betekent dat je het naar je zin hebt gehad", zegt Ten Hag. "Ondanks dat er veel dingen zijn gebeurd, heel veel mooie dingen. Ook tegenslagen, maar die horen ook bij het leven. En als je aan het hoofd staat, moet je daar leiding aan geven. En met zijn allen zijn we er goed doorheen gekomen." "Het was een geweldige reis, met alles erop en eraan, met een prachtige spelersgroep die zich iedere keer weer heeft laten zien als een team. Die voor elkaar gevochten heeft, maar ook geweldig voetbal heeft gespeeld. Daar heb ik echt van genoten, ik zal ze ongelooflijk missen."

Trophies & Football - That’s a legacy 🏆 pic.twitter.com/D0a2uXT8Qb — AFC Ajax (@AFCAjax) May 15, 2022