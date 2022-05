President Biden gaat naar Buffalo om met nabestaanden van schietpartij te praten

De Amerikaanse president Biden reist morgen af naar Buffalo in de staat New York waar zaterdag een 18-jarige man het vuur opende in een supermarkt in een overwegend zwarte buurt. Bij de schietpartij kwamen tien mensen om, drie mensen raakten gewond. De schutter werd opgepakt.

Biden gaat in Buffalo praten met families van de slachtoffers. In een verklaring van het Witte Huis staat dat ook de first lady meereist.

'Ziel vervuld met haat'

Gisteravond noemde de president de schietpartij racistisch gemotiveerd. "Een eenzame schutter, gewapend met oorlogswapens en een ziel vervuld met haat, schoot zaterdagmiddag tien onschuldige mensen in koelen bloede in een supermarkt dood", zei Biden.

In een manifest schreef de schutter, die Payton Gendron heet, dat hij zo veel mogelijk zwarte mensen wilde doodschieten. Ook filmde hij het bloedbad en zond de beelden live uit op livestreamservice Twitch.