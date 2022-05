Opwinding om keuze Van Gaal: 'Hij geeft Wijnaldum stoot onder de gordel'

"Ook met het oog op het WK", gaat Vermeulen verder. "Of je moet heel veel goede middenvelders hebben. Maar ik zie Jordy Clasie op de lijst staan. Clasie op het WK kan echt niet. Het is een stoot onder de gordel voor de reserve-aanvoerder."

"Onbegrijpelijk", stelt Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "Dit zijn we niet gewend van Van Gaal. Hij heeft een vervelend jaar, maar hij is altijd een geweldige international geweest. Dan nodig je hem uit en laat je hem drie of vier wedstrijden spelen om het seizoen goed af te sluiten."

Verder was het toevoegen van Vincent Janssen aan de dertigkoppige voorselectie opvallend. De 27-jarige spits van het Mexicaanse Monterrey speelde tot nu toe zeventien interlands, maar zijn laatste optreden was in oktober 2017. In de Mexicaanse competitie was Janssen dit seizoen in vijftien duels goed voor een goal en een assist.

Bruiloft

Bovendien heeft Janssen op 4 juni zijn bruiloft gepland, een dag na de interland tegen België. "Dit is nog gekker", zegt Vermeulen. "Hij speelt in de Mexicaanse competitie. Dan bel je hem toch eerst en dan hoor je dat hij gaat trouwen en dus niet kan spelen tegen België. Dan zet je hem toch niet in de voorselectie? Waarom Brian Brobbey niet?"

