Groningen opnieuw opgeschrikt door aardbeving

In Groningen is vanmorgen een aardbeving geweest die een kracht had van 2,0. Het epicentrum lag bij Westeremden in de gemeente Loppersum.

Een paar dagen geleden was er ook al een aardbeving in Groningen, die een kracht had van 1,9. Het epicentrum lag toen in Uithuizermeeden, ook in het noorden van de provincie.

Een vrouw laat aan RTV Noord weten dat ze het gevoel had dat haar huis in tweeën brak tijdens de beving van vanmorgen. "De ramen gingen heen en weer alsof er een dikke donderslag was", zegt een ander tegen de regionale omroep.

Bij RTV Noord zijn tientallen meldingen binnengekomen over de aardbeving. Ze komen onder meer uit Westeremden, Stedum, Loppersum en Middelstum.

In augustus waren er meerdere aardbevingen in het gaswinningsgebied in Groningen. Maar in die maand lag de kracht van alle bevingen onder de 2,0. Op 19 juli was in Startenhuizen, bij Loppersum, een beving met een kracht van 2,3. De zwaarste gasaardbeving in Groningen was in 2012 bij het dorp Huizinge. Die had een kracht van 3,6.