Sevilla pakt vierde Champions League-ticket, Barça speelt bloedeloos gelijk

In navolging van kampioen Real Madrid, nummer twee FC Barcelona en nummer drie Atlético Madrid heeft Sevilla FC het vierde en laatste plaatsbewijs voor de Champions League bemachtigd in Spanje. Door een 1-1 gelijkspel bij Atlético is Sevilla niet meer te achterhalen door nummer vijf en stadgenoot Real Betis, dat met 2-0 won van Granada.

José María Giménez kopte Atlético in de 30ste minuut op voorsprong en vijf minuten voor het einde zorgde Youssef En-Nesyri voor de bevrijdende 1-1.

Hoewel het verschil tussen Sevilla en Real Betis drie punten is en Betis in punten nog op gelijke hoogte kan komen in de laatste speelronde, is Sevilla op basis van de onderlinge resultaten tegen Betis al zeker van Champions League-deelname.