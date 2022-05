Degradatie komt keihard aan bij Willem II: 'Deze fans verdienen de eredivisie'

Hij speelt al sinds 2013 voor de club en de degradatie kwam voor hem extra hard aan. "De laatste strohalm is nu ook weg. Het doek valt vandaag. Terwijl ik juist de laatste weken dacht dat we het tij, gesteund door de supporters, konden keren."

Willem II degradeerde zondag uit de eredivisie ondanks een overtuigende 3-0 zege op FC Utrecht. "Ik dacht als we vandaag zouden winnen, we ons veilig zouden spelen, maar het heeft niet zo mogen zijn", zei verdediger Freek Heerkens na afloop.

Op hun telefoontjes keken spelers en supporters van Willem II naar de laatste minuten van NEC-Fortuna Sittard. Een doelpunt van de Nijmegenaren zou de Tilburgers redden. Ze zagen hoe Zian Flemming van Fortuna een bal in de absolute slotfase nog van de lijn haalde. En toen was het opeens afgelopen.

"Volgens mij hebben we onze wedstrijd met 3-0 gewonnen. Dat onze concurrenten winnen, daar hebben we geen invloed op. Wij moesten winnen en dat hebben we gedaan."

De spelers werden vooraf groots onthaald door de Willem II-fans en de ploeg deed wat het moest doen. De analyse van trainer Kevin Hofland, die in maart de ontslagen Fred Grim opvolgde, was dan ook simpel.

Hornkamp had na de degradatie van Willem II even een moment voor zichzelf nodig. Hij zocht troost bij zijn familie. "Iedereen verwerkt zijn verdriet op een andere manier. Ik wilde even op mezelf zijn, even bij mijn familie zijn. Dinsdag zijn we weer samen met het team."

In de slotfase leek het er even op dat er goed nieuws uit Nijmegen kwam toen er gejuich op de tribunes klonk. Hornkamp: "Maar dat bleek niks te zijn. Balen. Echt balen."

Jizz Hornkamp sloot zich aan bij de trainer. "Ik heb het vaker gezegd. Deze fans verdienen de eredivisie. Elke wedstrijd zijn ze er voor ons. Het voelt ook dat we ze in de steek hebben gelaten."

"Aan beide kanten denk ik, hè", zei Flemming, die niet helemaal besefte dat Fortuna zich had gehandhaafd. "Dit is onwerkelijk. Het is nog niet helemaal geland."

Tranen in Tilburg dus, maar feest bij Fortuna Sittard. De Limburgers wonnen ternauwernood op bezoek bij NEC en eindigde zo op de veilige vijftiende plaats. Met een doelpunt en de eerder genoemde redding op de doellijn was Zian Flemming de grote held.

Maar dat is niet gelukt en dus is de klap groot voor Hornkamp, die juist zijn eredivisiedroom bij Willem II zag uitkomen. "Als je degradeert, doet dat veel pijn. Iedereen die van deze club houdt en die voor deze club werkt is er kapot van."

Middenvelder Hornkamp kwam deze winter over van FC Eindhoven (eerste divisie) en moest bij Willem II voor de ommekeer zorgen. "Er was toen heel veel chaos, ze hadden veel wedstrijden achter elkaar niet gewonnen. Ik weet niet eens hoeveel. Negentien ofzo. Dan kom ik om het om te draaien."

Trainer Sjors Ultee zat in het eerste uur nog heel rustig in de dug-out, maar zag dat zijn ploeg steeds verder terugzakte. "De tweede helft was qua stem en hartslag niet te doen. Dit moet je niet te vaak doen, zo'n wedstrijd", zei hij met schorre stem. "Nu kunnen we heel veel feest vieren."

Flemming had daar nog wel een suggestie voor. "Wat mij betreft gaan we met de bus door heel Nederland. Dat kan me geen reet schelen."

Sparta veilig, Heracles nacompetitie

Net als Fortuna Sittard speelde ook Sparta zich veilig. De Rotterdammers veroordeelden Heracles Almelo in een rechtstreeks duel tot het spelen van de nacompetitie.

Trainer Maurice Steijn, die drie weken geleden vervroegd de ontslagen Henk Fraser opvolgde, zag zijn ploeg karakter tonen in de slotfase van de competitie. Met een geweldige eindsprint (tien punten in vier wedstrijden) was de handhaving een feit. "Er zit iets onoverwinnelijks in die ploeg. Dat zat er overigens ook al voordat ik kwam. Toen heb ik ook uitstekende wedstrijden gezien, dus dat zat al goed."

Heracles stond op een veilige plek, maar verspilde die dus op de laatste speeldag. "Maar de kans dat we erin blijven is nog groot", is trainer Frank Wormuth hoopvol. "Ik weet dat de afgelopen twee seizoenen de eredivisieploeg is gedegradeerd. Maar wij moeten karakter tonen zodat we alles nog kunnen veranderen."

Bekijk hieronder de reacties van Frank Wormuth (Heracles Almelo) en Maurice Steijn en Adil Auassar (Sparta).