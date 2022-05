Milan na zege op Atalanta punt verwijderd van eerste landstitel sinds 2011

Volgende week is een uitwedstrijd tegen Sassuolo de laatste horde voor Milan richting de scudetto. Inter vecht thuis tegen Sampdoria voor een laatste kans op titelprolongatie.

AC Milan heeft op de laatste dag van de Serie A voldoende aan een gelijkspel om voor het eerst sinds 2011 kampioen te worden. In de voorlaatste speelronde won de koploper thuis van Atalanta: 2-0. Concurrent Internazionale versloeg later op de avond Cagliari met 3-1.

Dat de belangen voor AC Milan enorm waren, was in de eerste helft tegen Atalanta duidelijk zichtbaar. Milan vond amper een gat in de defensie van de bezoekers, die bijna op 1-0 kwamen. Doelman Mike Maignan tikte een inzet van Luis Muriel net weg.

Atalanta, met Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis, moest na rust buigen toen Rafael Leão de bal door de benen van keeper Juan Musso schoot.

Gesteund door het fanatieke publiek - dat al sinds 2011 wacht op een titel van Milan - ging de thuisploeg op zoek naar meer. Dat leverde een kwartier voor tijd de 2-0 op, toen Theo Hernández langs tal van verdedigers slalomde en raakschoot.

Atalanta was via spits Duván Zapata twee keer dicht bij de 2-1, maar Milan hield de deur op slot en trok de zege over de streep.

Inter eenvoudig langs Cagliari

Inter hield nog een kleine kans op titelprolongatie na een 3-1 zege bij laagvlieger Cagliari. De thuisploeg liet Inter, waar Stefan de Vrij in de basis stond, meteen flink zweten met een paar harde schoten op doel.