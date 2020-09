Etappe 6: gaat loodzware finale voor verschillen zorgen tussen favorieten?

Voor het eerst in de rijke Tour de France-historie is de finishlijn getrokken op de Mont Aigoual, waar de renners aan zullen komen na 191 kilometer en een loodzware finale.

Primoz Roglic liet dinsdag bij de eerste aankomst bergop zien over goede benen te beschikken, maar in tijdwinst resulteerde dat nog niet. Lukt het de Sloveen vandaag wel om de concurrenten op achterstand te rijden? De sfeer binnen de Jumbo-Visma-ploeg is in elk geval goed na twee etappeoverwinningen.

Drietrapsraket

De zesde etappe begint rustig. Het peloton vertrekt uit Le Teil en trekt over glooiende wegen door de Ardèche. De enige tussensprint van de dag ligt na 125 kilometer, waar Sam Bennett ongetwijfeld punten wil pakken om zijn groene trui te verdedigen.

Het echte werk begint na ruim 160 kilometer. Dan krijgen de renners een heuse drietrapsraket voorgeschoteld richting de eindstreep. Ze gaan hoog, hoger, hoogst. De zwaarste van de drie opeenvolgende beklimmingen is die van de Col de la Lusette, een berg van de eerste categorie.