'Wielrennen op zonnige zondag wordt al gauw een ergernissenstrijd'

Recreatieve wielrenners, (elektrische) fietsers en automobilisten: op zonnige, vrije dagen als deze is de kans groot dat zij elkaar vaker dan hen lief is op dezelfde weg tegenkomen. Dat kan leiden tot irritaties, ergernis en soms zelfs tot verkeersongevallen. Vanochtend nog reed een automobilist een groep wielrenners aan in Brabant. Volgens de fietsers was er opzet in het spel, de politie onderzoekt dit nog.

De groep reed niet op het fietspad, maar op de weg. Dat doen wielrenners vaker als fietspaden smal zijn of druk met andere fietsers. Toch moeten ze daar volgens de verkeersregels wel op blijven op rijden. Alleen als er geen fietspad is, is het toegestaan om op de rijweg te rijden.

Dat is dan ook het advies van de Fietsersbond. Toch ziet ook de bond dat het daar op zonnige dagen erg vol kan zijn. "Als de zon schijnt en mensen vrij zijn, groeit het aantal recreatieve fietsers op de weg bijna exponentieel", zegt woordvoerder Martijn van Es. "Iedereen denkt: nu kan het, ik ga de natuur in."

Die drukte kan leiden tot problemen. Het aantal wielrenners dat na een ongeluk op de spoedeisende hulp terechtkomt, stijgt al jaren, blijkt uit cijfers van kenniscentrum VeiligheidNL. Van alle fietsongevallen die in 2020 plaatsvonden en letsel veroorzaakten, ontstond 15 procent tijdens het wielrennen of mountainbiken. Gedrag van anderen wordt hierbij door de slachtoffers als belangrijkste oorzaak genoemd.

Ergernissen

Volgens de Fietsersbond zijn snelheidsverschillen een van de grootste problemen bij ongelukken. "Neem wielrenners en elektrische fietsers", zegt Van Es. "Wielrenners vinden het vervelend om ingehaald te worden door iemand op een e-bike en elektrische fietsers ergeren zich aan wielrenners die roepen dat ze erlangs willen."

Dit leidt niet alleen tot gevaarlijke situaties, maar ook tot ergernissen. "We horen ook dat mensen het minder fijn vinden op het fietspad, omdat mensen niet netjes met elkaar omgaan", aldus Van Es.

De Nederlandse Toerfiets Unie zocht uit hoe fietsers elkaar veilig kunnen passeren: